Brasil presenta su playera de visitante para el Mundial 2026

Este jueves la Selección nacional de Brasil dio a conocer por medio de redes sociales lo que será su playera para los juegos de visitante en la Copa del Mundo 2026. En colaboración con la marca Jordan de Nike, los brasileños serán la primera escuadra en portar el logotipo de MJ.

Uniforme vistante de Brasil Mundial 2026 / @CFB_Futebol Ampliar

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¿En qué se basa el diseño de la playera?

Es la primera vez que la Verdeamarela utiliza la marca Jordan en un Mundial, haciendo esto la primera incursión de la marca en el fútbol internacional. El diseño de la playera está inspirado en la piel de los animales más letales de la selva brasileña, la rana dardo venenosa, el jaguar y la anaconda.

Esta camiseta mezcla los colores azul marino y negro con un diseño que imita la piel de una rana dardo y las texturas de la anaconda. Incluye el famoso estampado “elephant print” de Jordan, logrando así la unión del mundo del básquetbol con el fútbol, usando dibujos irregulares para que se vea moderna y con mucho movimiento. En el interior del cuello lleva la frase “Vai Brasil”.

La marca diseñó este uniforme bajo el concepto de "La Amenaza de la Alegría“, basándose en la creencia de que un futbolista brasileño se vuelve más letal cuando este sonríe.

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El extremo izquierdo del Real Madrid, Vinicius Jr., expresó el impacto emocional que tiene esta colaboración para las futuras generaciones. Para el brasileño, ver el logotipo de Jordan junto al escudo brasileño es un mensaje de empoderamiento.

Para cada niño en Brasil que sueña con tener un balón en sus pies, esta alianza significa algo enorme. La unión de Jordan Brand y nuestra Selección Nacional es más que solo fútbol: es una combinación de cultura y grandeza. Cuando Jumpman aparece junto a nuestros colores, muestra al mundo la creatividad, la pasión y la energía que hacen especial a Brasil. Inspira a la nueva generación a jugar con estilo, libertad y orgullo cada vez que pisamos la cancha. — Vinícius Júnior

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud, también se pronunció al respecto, mencionando que esta colaboración representa no solo la integración del logotipo de Jordan en la indumentaria de la Seleção, sino un reconocimiento al impacto cultural que el fútbol brasileño proyecta en el mundo.

Este lanzamiento simboliza la unión entre dos íconos globales que comparten la audacia, la innovación y la pasión por el deporte. Ver el Jumpman en nuestro uniforme refuerza el poder cultural del fútbol brasileño y la capacidad de Brasil para inspirar al mundo. Estamos orgullosos de este momento y convencidos de que esta camiseta representará, dentro y fuera de la cancha, la energía y la grandeza de nuestra Selección. — Samir Xaud

El conjunto de Carlo Ancelotti dio a conocer que su nuevo uniforme será utilizado en el juego amistoso contra Francia, partido de preparación previo a la justa veraniega. Mientras que la playera de suplente tiene un tono moderno, la de local busca rendir homenaje a la selección de 1970, donde el equipo ganó el Mundial de México en ese año.